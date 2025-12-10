Более 1 000 ветеранов СВО собрались на форуме «Вместе победим»

В Национальном центре «Россия» в Москве начал работу Всероссийский форум ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Мероприятие собрало более 1 000 участников из всех регионов страны, включая самих ветеранов, представителей общественных организаций и органов власти.

С приветствием к собравшимся от имени президента Владимира Путина обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. В тексте приветствия, в частности, отмечалось, что поддержка защитников Отечества является общим долгом государства и общества, а нынешняя встреча призвана объединить усилия всех сторон.

Ключевой темой пленарной сессии стало формирование системы поддержки ветеранов после их возвращения к мирной жизни. В дискуссии приняли участие статс-секретарь - заместитель министра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель ФМБА Вероника Скворцова и первый замминистра труда Ольга Баталина.

«Герои своим примером показывают значимость главных ценностей, которые лежат в основе российского общества, - любви к Родине, взаимопомощи, преданности высоким идеалам. Желаю каждому из наших ребят сил, чтобы применить все свои навыки в мирной жизни и оказать поддержку тем, кто будет возвращаться домой со СВО», - отметила Цивилева.

Вероника Скворцова рассказала, что по поручению президента в течение трех лет в каждом федеральном округе будут созданы высокотехнологичные протезно-реабилитационные центры.

«ФМБА России совместно с фондом "Защитники Отечества" и госкорпорацией "Ростех" в ближайшие три года создаст десять флагманских высокотехнологичных объединенных протезно-реабилитационных центров во всех федеральных округах нашей страны», - сказала Скворцова.

Ольга Баталина сообщила, что правительство утвердило план мероприятий по трудоустройству и профессиональной ориентации ветеранов. По ее словам, с 2026 года они смогут получать социальный контракт для открытия своего дела без учета уровня дохода.

Особое впечатление на участников произвело выступление ветерана СВО, Героя России Максима Бахарева, который после тяжелого ранения прошел реабилитацию и теперь помогает другим. Он призвал товарищей не замыкаться в себе и активно пользоваться предлагаемой помощью.

Форум организован фондом «Защитники Отечества», Российским обществом «Знание», Ассоциацией ветеранов СВО и Комитетом семей воинов Отечества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.