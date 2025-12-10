Медведев: с начала года в армию поступили более 400 тыс. контрактников

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам привлечения контрактников в армию. Он отметил, что доукомплектование Вооруженных сил идет успешно.

В воинские части за 2025 год зачислили более 400 тысяч военнослужащих, сообщил Медведев. Кроме того, добровольческие подразделения пополнили 34 тысячи человек.

Зампред Совета безопасности отметил, что заданные Верховным главнокомандующим ориентиры на текущий период практически достигнуты.

В июле сообщалось, что с начала года в воинские части прибыли более 210 тысяч контрактников. В добровольческие подразделения на тот момент было принято более 18 тысяч человек.