Российские войска продолжают эвакуировать мирных жителей из освобожденного от боевиков ВСУ Волчанска. Спасенные из под украинских обстрелов люди делятся своими эмоциями и благодарят российских бойцов.

«Они забежали и начали кричать: "Русские!" - и я заплакала», - вспоминает Ирина Емельяненко, которую военнослужащие ВС РФ вместе с супругом вырвали из лап киевского режима.

Долгое время мирные жители выживали под артиллерийскими обстрелами и ударами дронов со стороны украинских войск. Как только появилась возможность провести спасательную операцию, бойцы 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки «Север» под покровом ночи начали эвакуировать людей.

В момент спасения мирных граждан колонна подверглась удару украинских беспилотников и минометному обстрелу. Двое человек - пожилые мужчина и женщина - получили осколочные ранения, им тут же была оказана медицинская помощь.

«Как нас осколками не зацепило, это вообще чудо. Спасибо Богу - если бы мы делали что-то неправильное, нас бы 100% зацепило», - эмоционально вспоминает боец с позывным Шустрый.

Автомобилями людей доставили в тыловой район, где им предоставили временное размещение, горячее питание и отдых. Главное - это безопасность. Оказание помощи гражданскому населению остается одной из важнейших задач подразделений в ходе специальной военной операции.

«Всем людям спасибо большое... Такие солдаты умники», - не может сдержать чувств местная жительница.

Спасательная операция не обошлась без потерь: один российский военнослужащий погиб, прикрывая эвакуацию мирных жителей.

«Проводили зачистку последних улиц Волчанска. При зачистке были обнаружены семь граждан. Было принято решение их эвакуировать группами по 2-3 человека. Два дня не давали фашисты нам вывести людей», - говорит заместитель командира батальона с позывным Григорьевич.

Первые попытки наступления на город предпринимались еще весной прошлого года. Этим летом группировка «Север» усилила давление и начала вытеснять ВСУ на южные и западные окраины. Сейчас Волчанск полностью освобожден. Контроль над этим населенным пунктом ослабляет оборону и логистику ВСУ на харьковском направлении и открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск. Освобождение города также расширяет зону безопасности у российской границы.

Волчанск оставался одним из ключевых узлов обороны украинских сил на северном направлении. Прорыв последнего рубежа открыл возможность для эвакуации мирных жителей, которые неделями находились под обстрелами.

При поддержке артиллерии и ударных беспилотников мотострелки последовательно подавляли огневые точки, уничтожали бронетехнику и командно-наблюдательные пункты украинских сил. ВСУ превратили Волчанск в крупный укрепрайон с разветвленной сетью подземных коммуникаций и линией обороны. В обороне активно использовались крупные промышленные объекты - Волчанский агрегатный завод и городской элеватор. Военнослужащие, участвующие в освобождении Волчанска, не скрывают эмоций. Ведь эта победа – еще одна зарубка на и так подточенной опоре киевского режима.

«Наконец Волчанск взят, город освобожден, город под нашим контролем», - радостно кричит боец с позывным Атаман. «Зачищаем, выбиваем разрозненные группы противника, который отступает и сдается в плен. Город под нашим контролем. УРА!» - с тем же оптимизмом докладывает боец Ветер.

Контроль над этим населенным пунктом ослабляет оборону и логистику ВСУ на Харьковском направлении и открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск.

Кадрами освобождения города недавно поделилось Министерство обороны Российской Федерации.