Путин вручил «Золотую Звезду» командующему ГрВ «Восток» генерал-полковнику Иванаеву

Президент России Владимир Путин вручил командующему группировкой войск «Восток» генерал-полковнику Андрею Иванаеву медаль «Золотая Звезда». Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в День Героев Отечества.

В мероприятии приняли участие более 200 военных и гражданских лиц, удостоенных государственных наград, включая Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и лиц, награжденных тремя и более орденами Мужества.

В своей речи Путин подчеркнул преемственность героических традиций в истории России и отметил мужество современных военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Он также сообщил о посмертном награждении сержанта Никиты Афанасьева.

Ранее Иванаев доложил Путину, что войска группировки войск «Восток» полностью освободили населенный пункт Доброполье в Запорожской области.

