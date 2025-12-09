МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин вручил «Золотую Звезду» командующему ГрВ «Восток» генерал-полковнику Иванаеву

Торжественное мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, оно приурочено ко Дню Героев Отечества.
09-12-2025 14:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин вручил командующему группировкой войск «Восток» генерал-полковнику Андрею Иванаеву медаль «Золотая Звезда». Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в День Героев Отечества.

В мероприятии приняли участие более 200 военных и гражданских лиц, удостоенных государственных наград, включая Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и лиц, награжденных тремя и более орденами Мужества.

В своей речи Путин подчеркнул преемственность героических традиций в истории России и отметил мужество современных военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Он также сообщил о посмертном награждении сержанта Никиты Афанасьева.

Ранее Иванаев доложил Путину, что войска группировки войск «Восток» полностью освободили населенный пункт Доброполье в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Владимир Путин #Андрей Иванаев
