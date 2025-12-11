МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Число дронов, сбитых над Москвой, выросло до 40

Всего за ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 287 БПЛА.
11-12-2025 08:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Силы ПВО за прошедшую ночью сбили 287 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.

Такое количество беспилотников было перехвачено в период с 23.00 мск 10 декабря по 7.00 мск 11 декабря. Известно, что уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

Большая часть дронов пришлась на Брянскую область. В небе над этим регионом сбили 118 беспилотников.

По 40 БПЛА сбили над Калужской и Московской областями. Также, говоря о столичном регионе, средства ПВО уничтожили 32 вражеских дрона, летевших на Москву. 

Кроме того, 27 беспилотных летательных аппаратов сбили над Тульской областью. Еще 19 - над Новгородской, 11 - над Ярославской, 10 - над Липецкой, шесть - над Смоленской областями. По пять дронов над - Курской и Орловской областями, четыре - над Воронежской и два - над Рязанской областями. 

Напомним, в течение сегодняшней ночи враг 32 раза пытался атаковать российскую столицу. Об этом сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отмечал, что на месте падения обломков беспилотных аппаратов противника работали сотрудники экстренных служб. Они занимались ликвидацией последствий вражеских атак.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #пво #бпла #дроны #регионы россии
