Над регионами России за ночь сбили 121 украинский БПЛА

Сообщается, что больше всего беспилотников киевского режима сбили над Белгородской областью - там было поражено 49 целей.
09-12-2025 07:54
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО был уничтожен 121 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства уточняется, что наиболее массированную атаку беспилотниками киевский режим попытался провести в Белгородской области. Там было сбито 49 дронов.

«22 БПЛА - над территорией Республики Крым, 10 БПЛА - над территорией Рязанской области, 9 БПЛА - над территорией Воронежской области», - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что восемь дронов сбили над акваторией Каспийского моря. По пять - над Ростовской областью и Республикой Калмыкия. Четыре летательных аппарата боевиков сбили над Нижегородской областью, три - над Липецкой областью. По два беспилотника уничтожили над Курской областью и Краснодарским краем. По одному дрону средства противовоздушной обороны ликвидировали над Брянской и Тульской областями.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки террористических атак БПЛА на российские регионы. Так, вчера в Минобороны России сообщили о перехвате и уничтожении 67 украинских беспилотников над российскими регионами. Уточнялось, что больше всего дронов было уничтожено над территорией Брянской области, где сбили 24 летательных аппарата.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #дроны #пво рф #Киевский режим
