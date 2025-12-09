Над регионами России за ночь сбили 121 украинский БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО был уничтожен 121 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства уточняется, что наиболее массированную атаку беспилотниками киевский режим попытался провести в Белгородской области. Там было сбито 49 дронов.

«22 БПЛА - над территорией Республики Крым, 10 БПЛА - над территорией Рязанской области, 9 БПЛА - над территорией Воронежской области», - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что восемь дронов сбили над акваторией Каспийского моря. По пять - над Ростовской областью и Республикой Калмыкия. Четыре летательных аппарата боевиков сбили над Нижегородской областью, три - над Липецкой областью. По два беспилотника уничтожили над Курской областью и Краснодарским краем. По одному дрону средства противовоздушной обороны ликвидировали над Брянской и Тульской областями.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки террористических атак БПЛА на российские регионы. Так, вчера в Минобороны России сообщили о перехвате и уничтожении 67 украинских беспилотников над российскими регионами. Уточнялось, что больше всего дронов было уничтожено над территорией Брянской области, где сбили 24 летательных аппарата.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.