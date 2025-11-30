Цивилева: учет службы добровольцев в пенсии повысит их защищенность

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий включение службы в добровольческих формированиях в выслугу лет при назначении пенсионных выплат.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева отметила, что принятие закона позволит гражданам, ранее проходившим военную или приравненную к ней службу, но не набравшим необходимый стаж, получить право на военную пенсию и повысить уровень социальной защищенности.

«Предлагается установить основание зачета в выслугу лет на пенсию лицам, ранее проходившим военную и приравненную к ней службу, периодов пребывания в добровольческих формированиях. Данный законопроект разработан в соответствии с указанием президента РФ в целях социальной поддержки граждан, пребывающих в добровольческих формированиях. Принятие закона позволит указанным гражданам, ранее уволенным с военной службы или иной без права на пенсию достичь необходимой выслуги лет для назначения военной пенсии», - сказала Цивилева.

Согласно инициативе, периоды выполнения задач в добровольческих подразделениях будут учитываться при назначении пенсии за выслугу лет, включая льготное исчисление для времени службы в особых условиях.

Ранее Путин подписал закон о праве военнослужащих с инвалидностью на две пенсии.