Пленный ВСУ рассказал, что за 12 дней на передовой еду доставляли всего трижды

Пленный военнослужащий ВСУ Михаил Белецкий в интервью, опубликованном Минобороны России, рассказал об отсутствии нормального снабжения на передовой, что привело к добровольной сдаче в плен.

По его словам, подразделение находилось на позиции 12 дней, получив задание наблюдать за дорогой. За это время еда и вода доставлялись им с помощью беспилотника «Баба-яга» всего три раза. Солдаты были вынуждены искать пропитание в подвалах брошенных домов.

«Мы говорили, просили, чтобы нам возили еду, но за 12 дней к нам только три раза прилетали», - признался пленный.

Белецкий описал момент сдачи. Заметив четырех российских военнослужащих, он и его товарищи оставили оружие в здании и вышли через окно с поднятыми руками. После пленения им сразу предоставили воду, еду и сигареты.

Военнопленный также сообщил, что был мобилизован принудительно. Его задержали сотрудники ТЦК по пути с работы. После подготовки в учебных центрах, где он видел иностранных инструкторов, отправили на передовую. Белецкий отметил, что не жалеет о решении сдаться, так как у него осталась семья - жена и 13-летняя дочь.

Другой пленный также рассказывал, что бойцы на позициях в районе Димитрова испытывали недостаток питания и воды и употребляли дождевую воду.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.