Пленный: солдаты ВСУ питались просроченными сухпайками в Димитрове

Военнослужащий ВСУ Иван Дзюба, взятый в плен бойцами группировки войск «Центр», заявил, что командование украинской армии сбрасывало военнослужащим в районе Димитрова (ДНР) просроченные сухпайки с помощью дронов. Об этом он рассказал на видео Минобороны России.

«Мы раз в неделю ели. Ни воды, ни кушать, ни фига не было. Дождевую воду грязную пили. "Баба-яга" скидывала нам пайки. Были американские, канадские были. Но чаще были наши, украинские, просроченные», - рассказал военнопленный.

Он также отметил, что эвакуация раненых и погибших с передовой часто не проводилась, и тела могли оставаться на позициях несколько месяцев.

Дзюба сообщил, что был мобилизован в мае 2025 года, после задержания сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования), и направлен на позиции после ускоренной медицинской комиссии.

На задании в районе Димитрова его группа должна была вести наблюдение и докладывать о передвижениях. После обстрела бойцы, оказавшиеся в заблокированном подвале, приняли предложение российских военнослужащих о сдаче в плен.

Другой пленный также рассказывал, что его подразделение находилось на позициях под Димитровом несколько месяцев практически без ротации и регулярного снабжения. По его словам, бойцы неоднократно запрашивали командование о замене и поставках продовольствия, однако получали лишь обещания.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.