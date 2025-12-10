Расчет «Куба» поразил пехоту ВСУ на Купянском направлении

Подразделения группировки войск «Запад» применили барражирующий боеприпас «Куб» для уничтожения скопления живой силы ВСУ на Купянском направлении. Как сообщает Минобороны России, удар был нанесен в ночное время с использованием данных воздушной разведки.

«Куб» предназначен для поражения легкобронированной техники и живой силы противника в тактической глубине. Боеприпас способен барражировать в воздухе с последующей атакой методом вертикального пикирования, обладает низкой акустической заметностью и может применяться в сложных метеоусловиях, включая сильный ветер.

По данным сообщения, цель была выявлена с помощью воздушной разведки, после чего координаты были переданы на пункт управления беспилотников. Оператор произвел расчеты и настроил связь с бортом, а техники подготовили и запустили боеприпас, снаряженный осколочно-фугасным зарядом.

В настоящее время группировка войск «Запад» продолжает уничтожение окруженных подразделений противника на левом берегу реки Оскол, используя различные типы ударных беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.