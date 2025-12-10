МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Куба» поразил пехоту ВСУ на Купянском направлении

Скопление живой силы ВСУ, которая вела огонь в сторону российских подразделений, удалось обнаружить с помощью воздушной разведки.
10-12-2025 11:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения группировки войск «Запад» применили барражирующий боеприпас «Куб» для уничтожения скопления живой силы ВСУ на Купянском направлении. Как сообщает Минобороны России, удар был нанесен в ночное время с использованием данных воздушной разведки.

«Куб» предназначен для поражения легкобронированной техники и живой силы противника в тактической глубине. Боеприпас способен барражировать в воздухе с последующей атакой методом вертикального пикирования, обладает низкой акустической заметностью и может применяться в сложных метеоусловиях, включая сильный ветер.

По данным сообщения, цель была выявлена с помощью воздушной разведки, после чего координаты были переданы на пункт управления беспилотников. Оператор произвел расчеты и настроил связь с бортом, а техники подготовили и запустили боеприпас, снаряженный осколочно-фугасным зарядом.

В настоящее время группировка войск «Запад» продолжает уничтожение окруженных подразделений противника на левом берегу реки Оскол, используя различные типы ударных беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #Запад #МО РФ #Купянское направление
