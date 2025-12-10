Бюсты героям-десантникам Коковину и Глоссу открыли в Донецке

Бюсты героям-десантникам Ивану Коковину и Майклу Глоссу открыли в Донецке. Их имена были присвоены школе №115. Теперь в ее дворе появился и мемориал.

Коковин и Глосс погибли при штурме города Часов Яр в апреле прошлого года. Их БМД подорвалась на противотанковой мине, после этого раненых десантников атаковал вражеский дрон. Оба бойца были посмертно награждены орденами Мужества.

Иван Коковин - уроженец Красноярского края, родился в селе Отрок Идринско-Краснотуранского округа. До начала спецоперации работал кинологом в полиции, в октябре 2023 года отправился на фронт. Получил осколочное ранение в ногу. Две недели провел в военном госпитале, после чего вернулся на передовую. В день гибели у его дочери был день рождения. Семья отмечала праздник, еще не зная о случившемся.

Майкл Глосс приехал из США в Россию в марте прошлого года и заключил контракт на службу в Вооруженных силах. После СВО он мечтал получить российское гражданство, завести семью и поселиться под Волгоградом. Позже выяснилось, что его мать - заместитель директора ЦРУ Джулиан Галлина, а отец - ветеран ВМС США Ларри Глосс, он занимался вопросами киберразведки и безопасности.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.