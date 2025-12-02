МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Замглавы МО РФ Осьмаков провел переговоры с министром обороны Лаоса

Василий Осьмаков отметил хорошую динамику и высокое качество взаимодействия между армиями двух стран.
02-12-2025 18:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков в ходе рабочего визита во Вьентьян провел переговоры с главой оборонного ведомства Лаоса генерал-полковником Кхамлиенгом Утхакайсоном. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Отмечаем хорошую динамику, высокое качество взаимодействия между вооруженными силами наших стран в соответствии с планом российско-лаосского стратегического партнерства в военной сфере», - заявил  Осьмаков.

Он также напомнил, что Лаос стал одной из первых стран, с которой Вооруженные силы России подписали долгосрочный план двустороннего взаимодействия. Замглавы ведомства также выразил уверенность, что нынешние переговоры придадут дополнительный импульс развитию двусторонних связей.

Глава Минобороны Лаоса в свою очередь подчеркнул, что визит российской делегации подтверждает традиционно дружественный характер отношений.

В рамках поездки Осьмаков провел отдельную встречу с начальником Генштаба Народной армии Лаоса генерал-полковником Сайтяем Коммаситом. Российский замминистра заявил, что Москва и Вьентьян остаются стратегическими партнерами, а военное взаимодействие достигло высокого уровня и продолжает расширяться. По его словам, в 2025 году проведено 17 совместных мероприятий - от боевой подготовки до сотрудничества по линии инженерных войск и военного образования.

Осьмаков также поздравил Народную армию Лаоса с 50-летием провозглашения независимости страны. Коммасит поблагодарил российскую сторону за возможность организовать встречу и отметил, что взаимодействие стабильно развивается.

Также российская делегация приняла участие в параде, посвященном юбилею образования ЛНДР.

Ранее президент России Владимир Путин наградил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского, указ опубликован на портале правовой информации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Лаос
