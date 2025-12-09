В честь генерала Кириллова выпустили почтовую марку

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, погибший в результате теракта в 2024 году, изображен на одной из десяти новых почтовых марок серии «Герои Российской Федерации», выпущенных по инициативе «Единой России». Церемония гашения состоялась в День Героев Отечества в Музее Победы в Москве и в Доме Советов в Курске.

В серию также вошли изображения гвардии прапорщика Артура Лапшина, гвардии младшего лейтенанта Андрея Мосина, лейтенанта Александра Перелыгина, старшего лейтенанта Максима Пескового, гвардии подполковника Дениса Сорокина, ефрейтора Александра Соколова, майора Марата Тибилова, гвардии капитана Григория Слугина и гвардии майора Александра Шишкова. Проект реализован в рамках партпроекта «Историческая память».

Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что выпуск марок направлен на сохранение памяти о подвигах героев.

Игорь Кириллов погиб 17 декабря 2024 года при взрыве устройства, заложенного в самокат у его дома в Москве. Вместе с ним погиб его помощник Илья Поликарпов. В августе 2025 года в Нижегородском районе Москвы появилась улица имени Кириллова, а на доме, где он жил, установлена памятная доска.

В июле в Костроме установили памятный бюст генерал-лейтенанта. Церемония открытия памятника состоялась на территории Костромской военной академии.