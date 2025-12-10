ВКС России получили партию новых самолетов Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли заводские испытания.

Корпорация завершает программу 2025 года и начала работу над самолетами следующего года, сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха. Предприятия ОАК поддерживают высокий темп производства боевой техники для ВКС России. Этот год стал одним из самых результативных по поставкам для оперативно-тактической авиации.

Экипажи ВКС приняли самолеты Су-34, рассказал один из летчиков. Он отметил, что этот самолет способен выполнять боевые задачи в разных погодных условиях и вооружен управляемыми авиационными средствами поражения класса «воздух-РЛС», «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-34 - универсальный самолет с мощным арсеналом, востребованный в ВКС. В ходе СВО он получил улучшения, увеличившие точность и дальность ударов. По боевым характеристикам этот истребитель-бомбардировщик один из лучших в мире. Самолет предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, прикрытых ПВО, на больших удалениях от аэродрома. Также используется для воздушной разведки.

Ранее в Минобороны показали, как экипаж Су-34 ВКС России уничтожил скопление ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Удар был нанесен авиабомбами с УМПК по заданным координатам.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.