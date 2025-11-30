В Красноармейске эвакуировали в безопасные районы более 200 человек

В Красноармейске проверяют жилые кварталы, оказывают помощь местному населению, более 200 человек выводят в безопасные районы. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«На сегодняшний день южная часть города освобождена и находится под полным нашим контролем. Это составляет более 30% от общего количества зданий в городе», - отметил он.

Герасимов подчеркнул, что после освобождения Красноармейска главная задача группировки войск «Центр» - это ликвидация формирований ВСУ в районе Димитрова. С его слов, взятие Красноармейска стало важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса.

Генерал армии добавил, что в ходе проведения операции воинские части армии России проявили инициативу. Военнослужащие применяли такие тактики, которые оказались для противника неожиданными.

Герасимов также вручил государственные награды бойцам, которые отличились при освобождении города. Он поблагодарил военнослужащих за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.

Материал подготовили Гоар Хачатурян и Николай Баранов.