«Стрела-10» сбила дрон-камикадзе «Дартс» на Красноармейском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил украинский дрон-камикадзе «Дартс». Это, как сообщили в Минобороны России, произошло на Красноармейском направлении.

По данным ведомства, во время боевого дежурства зенитчики обнаружили низколетящий беспилотник, который направлялся для ведения разведки российских позиций. Оператор комплекса взял цель на сопровождение и выполнил пуск ракеты. Беспилотник был поражен на высоте около 500 метров.

От момента визуального обнаружения до ликвидации цели прошло менее двух минут, отметили в министерстве. Там уточнили, что оперативная работа расчета позволила предотвратить возможный удар по позициям российских подразделений.

Ранее МО РФ отмечало, что расчеты ЗРК группировки «Центр» продолжают круглосуточно дежурить в зоне боевых действий. Они занимаются отражением ударов беспилотников противника, обеспечивая прикрытие наземных сил.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.