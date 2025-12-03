МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ уничтожили ночью над Россией 102 дрона ВСУ

Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Саратовской, Воронежской и Астраханской областях.
03-12-2025 07:24
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 102 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что 26 БПЛА сбили в небе над территорией Белгородской области, 22 - в Брянской области, а также 21 - над Курской областью. Еще 16 дронов перехватили над территорией Ростовской области, семь - в Астраханской области, шесть - над Саратовской областью и четыре - в небе над Воронежской областью.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 2 декабря над регионами России сбили 45 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #беспилотники #дроны всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 