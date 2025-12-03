ВС РФ уничтожили ночью над Россией 102 дрона ВСУ

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 102 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что 26 БПЛА сбили в небе над территорией Белгородской области, 22 - в Брянской области, а также 21 - над Курской областью. Еще 16 дронов перехватили над территорией Ростовской области, семь - в Астраханской области, шесть - над Саратовской областью и четыре - в небе над Воронежской областью.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 2 декабря над регионами России сбили 45 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.