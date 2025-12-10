Российский корвет «Гремящий» прибыл в порт Брунея

Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота России прибыл с деловым заходом в порт Муара в Брунее.

В ближайшие дни экипаж примет участие в протокольных мероприятиях с военнослужащими Военно-морских сил Брунея, а также познакомится с местной культурой и достопримечательностями.

«Гремящий» - головной корвет проекта 20385, оснащенный комплексом для применения крылатых ракет «Калибр», гиперзвуковых «Циркон» и противокорабельных «Оникс», а также зенитным ракетным комплексом «Редут», артиллерийской установкой и средствами радиоэлектронной борьбы. Корабль также способен нести противолодочный вертолет Ка-27.

В рамках текущего дальнего похода корвет ранее участвовал в российско-мьянманских учениях «Марумекс-2025» и совершил деловые заходы в порты Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Бангладеш и Шри-Ланки.

В Бангладеш экипаж корабля провел экскурсии для военнослужащих ВМС этой страны и курсантов военно-морского училища. Молодые моряки отмечали интерес к оборудованию и вооружению одного из самых современных кораблей ТОФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.