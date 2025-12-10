МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российский корвет «Гремящий» прибыл в порт Брунея

«Гремящий» - головной корвет проекта 20385, отличающийся от предшественников проекта 20380 усиленными ударными возможностями.
10-12-2025 10:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота России прибыл с деловым заходом в порт Муара в Брунее.

В ближайшие дни экипаж примет участие в протокольных мероприятиях с военнослужащими Военно-морских сил Брунея, а также познакомится с местной культурой и достопримечательностями.

«Гремящий» - головной корвет проекта 20385, оснащенный комплексом для применения крылатых ракет «Калибр», гиперзвуковых «Циркон» и противокорабельных «Оникс», а также зенитным ракетным комплексом «Редут», артиллерийской установкой и средствами радиоэлектронной борьбы. Корабль также способен нести противолодочный вертолет Ка-27.

В рамках текущего дальнего похода корвет ранее участвовал в российско-мьянманских учениях «Марумекс-2025» и совершил деловые заходы в порты Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Бангладеш и Шри-Ланки.

В Бангладеш экипаж корабля провел экскурсии для военнослужащих ВМС этой страны и курсантов военно-морского училища. Молодые моряки отмечали интерес к оборудованию и вооружению одного из самых современных кораблей ТОФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #корвет #гремящий #бруней
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 