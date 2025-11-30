МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Града» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Запорожской области

Реактивная артиллерия группировки «Днепр» продолжает наносить удары по позициям украинских сил, поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений в районе Малой Токмачки.
03-12-2025 14:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» после получения координат целей уничтожил артиллерийское орудие ВСУ, укрытое в капонире в Запорожской области. Помимо орудия, был уничтожен личный состав противника, сообщает Министерство обороны РФ.

По словам командира взвода с позывным Пенза, реактивная артиллерия регулярно работает по минометным позициям, укрытиям, точкам запуска дронов. Достается и другим объектам неприятеля.

Расчеты РСЗО «Град» гвардейской 58-й общевойсковой армии, действующие на Запорожском направлении, работают в режиме постоянной боевой готовности. Артиллеристы оперативно занимают огневые позиции, выполняют расчет установки и наносят удары, координируя действия с подразделениями воздушной разведки и операторами беспилотников.

В Минобороны России отмечают, что действия расчетов РСЗО позволяют подавлять огневые средства противника и осложняют его работу. Все это поддерживает продвигающихся вперед штурмовиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#спецоперация #РСЗО #Град #запорожская область
