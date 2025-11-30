Силы ПВО уничтожили 17 дронов за пять часов над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении ведомства.

Семь из них были сбиты над территорией Ростовской области, по четыре БПЛА уничтожили в небе над Белгородской и Воронежской областями, по одному дрону рухнули на территории Брянской области и в Черном море.

Ростовскую область украинские дроны также атаковали минувшей ночью. Силы и средства ПВО сбили над ее территорией 12 беспилотников самолетного типа. Также дроны сбивали над Самарской, Волгоградской, Белгородской и Астраханской областями.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.