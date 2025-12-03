МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МО РФ обсудили перспективы подготовки граждан к военной службе

Обсуждение состоялось в ходе расширенного заседания Межведомственной комиссии по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию.
03-12-2025 14:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство провело расширенное заседание Межведомственной комиссии по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию. Его возглавил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. 

В заседании приняли участие начальники штабов военных округов и военные комиссары. Также присутствовали представители федеральных органов исполнительной власти и руководство субъектов Федерации. 

«Время показывает, что задачи, которые мы с вами решаем, относятся к одной из важнейших сфер воспитания и обучения подрастающего поколения, от которого зависит будущее нашего Отечества», - подчеркнул Цимлянский.

Он отметил, что созданная система подготовки граждан России к военной службе позволяет реализовать комплексные меры. Они направлены на улучшение состояния здоровья, а также физической и морально-психологической подготовки. Помимо этого, речь идет и о качестве подготовки граждан по основам военной службы, а также по военно-учетным специальностям. 

Еще российское оборонное ведомство добавило, что в ходе заседания удалось подвести итоги реализации мероприятий шестого этапа Концепции федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе. Также присутствующие обменялись передовым опытом по заявленной теме заседания. Были поставлены цели и задачи на следующий, 2026 год. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #генштаб вс рф #Владимир Цимлянский #подготовка граждан
