МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет ТОС-2 сжег опорник боевиков в районе Гуляйполя

Укрепленный пункт был обнаружен в результате воздушной разведки операторами беспилотников группировки «Восток».
11-12-2025 06:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе города Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства уточняется, что укрепленный пункт боевиков был обнаружен операторами БПЛА группировки «Восток». Данные, полученные в результате воздушной разведки, были переданы расчету тяжелой огнеметной системы «Тосочка».

Заняв огневую позицию, расчет ТОС-2 нанес удар термобарическими боеприпасами по укреплениям националистов. Опорный пункт вместе с находившимися там боевиками ВСУ был полностью уничтожен. Это позволило штурмовикам группировки «Восток» продолжить дальнейшее продвижение в населенном пункте.

Ранее командир штурмового взвода с позывным Кеха рассказал корреспонденту «Звезды» Андрею Вакуле о стремительном захвате первых домов в Гуляйполе. Боевики ВСУ, застигнутые врасплох, не оказывали организованного сопротивления и отступали, оставляя вооружение и боеприпасы.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #восток #запорожская область #огнеметчики #Гуляйполе #ТОС-2 Тосочка #опорный пункт всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 