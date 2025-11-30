Расчет ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе города Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства уточняется, что укрепленный пункт боевиков был обнаружен операторами БПЛА группировки «Восток». Данные, полученные в результате воздушной разведки, были переданы расчету тяжелой огнеметной системы «Тосочка».

Заняв огневую позицию, расчет ТОС-2 нанес удар термобарическими боеприпасами по укреплениям националистов. Опорный пункт вместе с находившимися там боевиками ВСУ был полностью уничтожен. Это позволило штурмовикам группировки «Восток» продолжить дальнейшее продвижение в населенном пункте.

Ранее командир штурмового взвода с позывным Кеха рассказал корреспонденту «Звезды» Андрею Вакуле о стремительном захвате первых домов в Гуляйполе. Боевики ВСУ, застигнутые врасплох, не оказывали организованного сопротивления и отступали, оставляя вооружение и боеприпасы.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.