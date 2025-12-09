МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин назвал безобразием выселение из жилья членов семей бойцов СВО

Кроме того, президент отреагировал и на пробелы в законодательстве, связанные с выплатами детям участников СВО, рожденным после гибели родителя.
Андрей Аркадьев 09-12-2025 17:28
Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми случаи выселения семей участников специальной военной операции из жилых помещений, независимо от статуса жилья. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин подчеркнул, что необходимо разбираться с каждым подобным случаем, выявлять и наказывать ответственных. Он также обратил внимание на необходимость обеспечения прав детей участников СВО, родившихся после гибели отца, и поручил правительству ускорить решение этого вопроса.

«Человек на фронте воюет, что за бред вообще, это вообще безобразие, надо просто разбираться с каждым конкретным случаем. Кто это делает? Пофамильно надо выявлять и наказывать соответствующим образом», - заявил глава государства.

Президент добавил, что аналогичные меры поддержки должны распространяться и на семьи военнослужащих, участвующих в контртеррористических операциях, поскольку юридические формальности не должны влиять на существо принимаемых решений.

Ранее Путин вручил Героям России медали «Золотая Звезда». Торжественная церемония прошла в Кремле в День Героев Отечества.

#армия #Путин #жилье #СВО
