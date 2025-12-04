МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над Россией ночью перехватили 76 украинских дронов

ПВО сработали в Республике Крым, Ростовской, Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Липецкой и Нижегородской областях, Ставропольском и Краснодарском крае, Московском регионе и над акваторией Черного моря.
04-12-2025 07:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие перехватили ночью над регионами РФ 76 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»,  - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что над территорией Республики Крым сбили 21 дрон, 16 - в Ростовской области, 14 - над Ставропольским краем. Еще семь БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, четыре - в Брянской области, три - над территорией Воронежской области, по два - в Орловской, Рязанской и Тульской областях и по одному - над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой, Нижегородской областями и над акваторией Черного моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 3 декабря ВС РФ сбили 102 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
