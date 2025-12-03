МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Замминистра обороны РФ Осьмаков провел переговоры с вице-премьером Лаоса

Встреча прошла во Вьентьяне.
03-12-2025 20:54
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков встретился с вице-премьером Лаоса генералом армии Тянсамоном Тяннялатом. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

«Высоко ценим Ваше личное отношение к России, российско-лаосскому взаимодействию и нашему сотрудничеству в военной сфере», - сказал Осьмаков.

Замглавы российского военного ведомства отметил хорошую динамику в развитии российско-лаосских связей в рамках межправительственного Соглашения о военном сотрудничестве, подписанного в августе 2024 года.

В свою очередь, Тяннялат подчеркнул, что партийно-политическое руководство страны и народно-революционная партия Лаоса придает большое значение визиту представительной делегации Минобороны России во Вьентьян, «поскольку он вносит значительный вклад в развитие сотрудничества между нашими странами».

Ранее Осьмаков провел переговоры с министром обороны Лаоса.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Лаос #переговоры
