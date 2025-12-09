МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Герасимов назвал главную задачу после освобождения Красноармейска

Взятие Красноармейска стало важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса.
09-12-2025 08:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что после освобождения Красноармейска главной задачей является ликвидация формирований ВСУ, окруженных у Димитрова. Известно, что южная часть Димитрова уже освобождена, что составляет более 30% от общего количества зданий в городе. Об этом передает Минобороны России. 

По словам генерала армии Герасимова, взятие Красноармейска стало важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса. На данный момент в освобожденном городе проводится проверка жилых кварталов, уже эвакуированы в безопасные районы более 200 человек. 

Валерий Герасимов сделал и другие заявления. Говоря о Красноармейске, он отметил, что в ходе освобождения этого населенного пункта бойцы ВС РФ проявили инициативу, действовали грамотно, выбирали неожиданные для врага способы действия. Наши войска продолжают наступление практически на всех направлениях СВО.

Сообщается, что Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск «Центр», действующими на Днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, начальник Генерального штаба заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения боевых задач.

В завершение работы Герасимов вручил госнаграды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Красноармейска. Также он поблагодарил бойцов за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.

Напомним, 2 декабря Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин высоко оценил усилия группировки войск «Центр», освободившей Красноармейск в ДНР, и поблагодарил военнослужащих. По его словам, взятие населенного пункта поможет достижению ключевых задач и целей СВО.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #ВС РФ #валерий герасимов #красноармейск
