Россия и Китай провели совместное патрулирование в АТР

Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нем участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и бомбардировщики «Хун-6К» ВВС Китая, сообщило Минобороны РФ.

Самолеты действовали над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной части Тихого океана. В воздухе машины находились около восьми часов. Истребительное прикрытие обеспечивали российские Су-30СМ и Су-35С, а также китайские «Цзянь-16».

Минобороны России подчеркнуло, что патрулирование выполнено в рамках плана военного сотрудничества на текущий год, без нарушений воздушных границ других государств.

Выполнив патрулирование, самолеты вернулись на аэродромы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.