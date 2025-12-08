МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы уничтожили бронеавтомобиль «Казак» в районе Константиновки

Один военнослужащий ВСУ успел выскочить из броневика и бросился наутек, но его добили вторым дроном.
08-12-2025 18:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского бронеавтомобиля «Казак» в зоне проведения специальной военной операции. Его записали себе на счет расчеты беспилотных летательных аппаратов. 

Уточняется, что успешный удар нанесли на Константиновском направлении. Неприятель пытался провести ротацию, но военнослужащие войск беспилотных систем применили FPV-дроны.

Отмечено, что один из боевиков успел выпрыгнуть из броневика, после чего бросился удирать. Это лишь отсрочило неминуемое - российские военнослужащие обнаружили его и добили вторым дроном. 

Ранее российское оборонное ведомство показало работу дроноводов, уничтожающих технику ВСУ. В тот раз операторы FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» уничтожили квадроцикл, автомобиль, использовавшийся для ротации личного состава ВСУ, а также обнаруженную в лесополосе самоходную артиллерийскую установку.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #казак #FPV-дроны #Дроноводы
