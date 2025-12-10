МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В течение ночи над Россией сбили 20 украинских дронов

Беспилотники противника перехватили над Брянской, Калужской, Белгородской областями и над Московским регионом.
10-12-2025 08:06
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В течение прошедшей ночи ПВО ликвидировала над российскими регионами 20 беспилотников киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства уточняется, что 16 дронов были сбиты над Брянской областью. Два летательных аппарата поразили над Калужской областью. По одному БПЛА перехватили силы ПВО над Белгородской областью и Московским регионом.

Киевский режим предпринимает регулярные попытки террористических атак на гражданские объекты, находящиеся на территории России. Так, вчера вице-премьер Чувашии Владимир Степанов сообщил о 14 пострадавших в столице республики городе Чебоксары в результате атаки украинских БПЛА. Отмечалось, что среди пострадавших один ребенок.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #дроны #пво рф #Киевский режим
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 