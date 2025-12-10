В течение ночи над Россией сбили 20 украинских дронов

В течение прошедшей ночи ПВО ликвидировала над российскими регионами 20 беспилотников киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства уточняется, что 16 дронов были сбиты над Брянской областью. Два летательных аппарата поразили над Калужской областью. По одному БПЛА перехватили силы ПВО над Белгородской областью и Московским регионом.

Киевский режим предпринимает регулярные попытки террористических атак на гражданские объекты, находящиеся на территории России. Так, вчера вице-премьер Чувашии Владимир Степанов сообщил о 14 пострадавших в столице республики городе Чебоксары в результате атаки украинских БПЛА. Отмечалось, что среди пострадавших один ребенок.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.