Дроноводы уничтожили огневые средства и живую силу ВСУ в районе Гуляйполя

При поражении обнаруженных целей военнослужащие применяли беспилотники-камикадзе.
03-12-2025 18:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» в ночное время уничтожили миномет, орудие Д-30, пулеметную точку и несколько групп украинских военнослужащих в районе Гуляйполя. Об этом сообщило Минобороны России.

Цели были выявлены в глубине обороны противника при помощи разведывательных дронов. Их операторы зафиксировали передвижение расчетов неприятеля и работу огневых позиций ВСУ.

После передачи координат ударные FPV-дроны последовательно поразили каждую из целей, ликвидировав живую силу ВСУ и разрушив укрепленные позиции. Этим самым удалось сорвать попытку украинских подразделений сменить расположение под прикрытием темноты.

По данным Минобороны, Гуляйполе и прилегающие лесополосы находятся под устойчивым огневым контролем российских операторов БПЛА, что ограничивает ВСУ возможность перегруппировки, прицельного обстрела российских штурмовых подразделений, а также подвоза боеприпасов и резервов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #Гуляйполе #FPV-дроны #Дроноводы
