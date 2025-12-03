Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» в ночное время уничтожили миномет, орудие Д-30, пулеметную точку и несколько групп украинских военнослужащих в районе Гуляйполя. Об этом сообщило Минобороны России.

Цели были выявлены в глубине обороны противника при помощи разведывательных дронов. Их операторы зафиксировали передвижение расчетов неприятеля и работу огневых позиций ВСУ.

После передачи координат ударные FPV-дроны последовательно поразили каждую из целей, ликвидировав живую силу ВСУ и разрушив укрепленные позиции. Этим самым удалось сорвать попытку украинских подразделений сменить расположение под прикрытием темноты.

По данным Минобороны, Гуляйполе и прилегающие лесополосы находятся под устойчивым огневым контролем российских операторов БПЛА, что ограничивает ВСУ возможность перегруппировки, прицельного обстрела российских штурмовых подразделений, а также подвоза боеприпасов и резервов.

