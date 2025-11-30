МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Главком ВМФ Моисеев заявил о росте числа иностранных учений в Арктике

Он добавил, что число стран-участниц и численный боевой состав формируемых группировок были существенно увеличены.
09-12-2025 11:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев заявил, что число иностранных учений в Арктическом регионе за последние пять лет выросло на 40%. Об этом он сообщил на пленарном заседании форума «Арктика: настоящее и будущее».

По словам Моисеева, увеличилось не только количество учений, но и число стран-участниц, численность группировок, а также районы и сроки проведения мероприятий.

«За последние пять лет количество мероприятий подготовки войск, учений в Арктическом регионе возросло практически на 40%», - отметил он.

Параллельно на 40% возросла интенсивность разведки стран НАТО в Арктике - ежегодное количество полетов разведывательных самолетов за тот же период также увеличилось почти на 40%.

Главнокомандующий ВМФ выразил надежду, что новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная 6 декабря, изменит подходы Вашингтона и его союзников к Арктике и приведет к переходу от противодействия к партнерству.

В прошлом месяце в ходе общения с корреспондентом «Звезды» Павлом Кутаренко в Санкт-Петербурге Моисеев заявил, что морская пехота России значительно нарастит свои возможности уже в этом году.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Моисеев #Главнокомандующий ВМФ
