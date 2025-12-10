ТОФ принял в состав новое гидрографическое судно «Василий Бубнов»

В пункте базирования Тихоокеанского флота на Сахалине состоялась церемония подъема военно-морского флага на малом гидрографическом судне «Василий Бубнов». Судно включено в состав флота на основании приказа Главнокомандующего ВМФ.

«Василий Бубнов» - судно проекта 19910, построенное для Тихоокеанского флота. Его заложили 26 марта 2020 года на Благовещенском судостроительном заводе, спуск на воду состоялся 28 июля 2024 года.

Судно предназначено для гидрографических и лоцмейстерских работ, включая установку навигационных знаков, съемку рельефа дна и перевозку персонала. Водоизмещение составляет 1 270 тонн, дальность плавания - до 3 500 миль, автономность - более 25 суток. Экипаж - 22 человека.

На церемонии присутствовали представители завода-изготовителя, местной администрации и ветераны ВМФ. Контр-адмирал Александр Шварц пожелал экипажу успехов в боевой учебе и службе. За время эксплуатации принятого ранее первого судна «Александр Рогоцкий», оно показало высокие характеристики и надежность.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.