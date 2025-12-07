МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ освободили Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР

Военнослужащие группировок войск «Запад» и «Центр» освобождали выше упомянутые населенные пункты.
07-12-2025 12:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ освободили населенные пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что в Харьковской области населенный пункт был освобожден силами группировки войск «Запад».

В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области, - говорится в сводке оборонного ведомства.

Также сообщается, что бойцы группировки войск «Центр» отвечали за освобождение Ровного в ДНР. Кроме того, они продолжили уничтожение окруженной в населенном пункте Димитров группировки ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #Харьковская область #группировка войск «Центр» #Группировка войск Север
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 