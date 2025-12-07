ВС РФ освободили населенные пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что в Харьковской области населенный пункт был освобожден силами группировки войск «Запад».

В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области, - говорится в сводке оборонного ведомства.

Также сообщается, что бойцы группировки войск «Центр» отвечали за освобождение Ровного в ДНР. Кроме того, они продолжили уничтожение окруженной в населенном пункте Димитров группировки ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.