Путин вручил «Золотую Звезду» командующему группировкой войск «Запад»

Президент России Владимир Путин вручил Героям России медали «Золотая Звезда». Торжественная церемония прошла в Кремле в День Героев Отечества.

Из рук главы государства награды получили командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев и командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев.

Также награды получили военнослужащие, отличившиеся в зоне спецоперации, и летчики-испытатели. Всего в мероприятии участвовали более 200 человек, включая Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и лиц, награжденных тремя и более орденами Мужества.

В своей речи Путин отметил преемственность героических традиций и мужество современных военнослужащих. Было также объявлено о посмертном награждении сержанта Никиты Афанасьева.