МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин вручил «Золотую Звезду» командующему группировкой войск «Запад»

Также Путин вручил «Золотую Звезду» командующему группировкой «Восток» генерал-полковнику Андрею Иванаеву.
Андрей Аркадьев 09-12-2025 15:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин вручил Героям России медали «Золотая Звезда». Торжественная церемония прошла в Кремле в День Героев Отечества.

Из рук главы государства награды получили командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев и командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев.

Также награды получили военнослужащие, отличившиеся в зоне спецоперации, и летчики-испытатели. Всего в мероприятии участвовали более 200 человек, включая Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и лиц, награжденных тремя и более орденами Мужества.

В своей речи Путин отметил преемственность героических традиций и мужество современных военнослужащих. Было также объявлено о посмертном награждении сержанта Никиты Афанасьева.

#армия #Путин #Кремль #золотая звезда
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 