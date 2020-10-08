Бойцы сводных отрядов ЗВО готовы к началу разминирования горящего под Рязанью склада с боеприпасами

Сводные отряды разминирования инженерных подразделений Западного военного круга (ЗВО) прибыли в район чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в Рязанской области.

В составе сводных отрядов свыше 100 специалистов инженерно-саперных подразделений, более 20 единиц военной и специальной техники, в том числе робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», инженерные машины разграждения ИМР-3, бронированные машины разминирования БМР-3, бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун», автомобильные краны и другая спецтехника. В составе подразделений также находятся минно-розыскные собаки.

Личный состав инженерных подразделений после совершения марша готовится приступить к поэтапному разминированию территории с получением задачи от оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Кроме того, в резерве и готовности к выполнению задач разминирования находится сводный отряд Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 30 военнослужащих и трех единиц специальной военной техники.

К ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области привлечено свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов различных типов.