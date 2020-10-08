Булгаков рассказал о ходе работ по ликвидации последствий пожара под Рязанью

Минобороны и МЧС увеличили группировку сил для тушения пожара на складе боеприпасов в Рязанской области до 650 человек. Задействованы четыре военно-транспортных Ил-76 и три вертолета Ми-8. Также в регион дополнительно прибыли свыше 130 специалистов инженерно-саперных подразделений и более полусотни единиц техники.

Это роботизированные комплексы пожаротушения и разминирования, пожарные танки, бульдозеры и тягачи, машины разграждения, бронекапсулы и пожарный поезд.

В эти минуты эпицентр пожара обследуют вертолеты Ми-8. На борту одного из них специальная комиссия во главе с заместителем обороны Дмитрием Булгаковым. Ранее он лично обследовал эпицентр ЧП на пожарном танке.

«Идет детонация штабелей с боеприпасами, она практически наутро уменьшилась, то есть те периоды подрыва, что есть, сейчас после разведки будем заходить и ликвидировать, чтобы дальше не получила распространение детонация других объектов, которые есть на территории», - рассказал Булгаков.

Обстановка в районе чрезвычайной ситуации находится под полным контролем военного ведомства. Ранее Дмитрий Булгаков вместе с Главой МЧС Евгением Зиничевым осмотрели всю территорию склада и пострадавшие от разрывов участки.

Работы по тушению и эвакуации жителей продолжались всю ночь. Утром на помощь пожарным пришла авиация и дополнительная техника. В результате пожара на складе пострадали семь человек, погибших нет.