К месту пожара на военном складе под Рязанью прибыли отряды разминирования ЗВО

В районе пожара на складе боеприпасов ЗВО в Рязанской области под руководством оперативного штаба по ликвидации ЧС происходит комплексное применение спецоборудования пожарных поездов РЖД. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Специалисты пожарных расчетов трех железнодорожных подвижных составов совместно с военнослужащими сводных отрядов российского оборонного ведомства и пожарными расчетами МЧС эффективно борются с возгоранием на военном складе и в лесных массивах на прилегающей территории.

Пожарные поезда включены в состав сил и средств местных и территориальных гарнизонов пожарной охраны и используются для тушения огня и проведения аварийно-спасательных работ на объектах, которые не входят в инфраструктуру железнодорожного транспорта, в соответствии с установленными в гарнизонах правилами.

Пожарные поезда оснащены новейшими инновационными технологиями тушения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Составы также имеют системы спутниковой навигации.

К борьбе с воспламенением на территории склада с боеприпасами привлечено более 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

К месту происшествия прибыли сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов инженерных подразделений ЗВО и 32 единиц военной и специальной техники, включая пять единиц многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14». Для мониторинга ситуации используется 17 беспилотных летательных аппаратов разных типов.