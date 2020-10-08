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Смертельный «Ураган»: артиллеристы в Приамурье уничтожили «врага» на максимальном удалении

Роман Захаров
06:49 08.10.2020
Артиллерийские расчеты отработали уничтожение целей на различных дистанциях, превышающих дальность в 30 километров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне Трехречье в Амурской области состоялись стрельбы подразделений самоходных артиллерийских установок большой мощности «Малка» и реактивных систем залпового огня «Ураган». Особенностями стрельбы стало уничтожение условного неприятеля на максимально возможном расстоянии. Мероприятия проходят в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

Артиллерийские расчеты отработали уничтожение целей на различных дистанциях, превышающих дальность в 30 километров. Огнем установок были поражены места скопления техники, командные пункты. Также состоялись контрбатарейные стрельбы, в ходе которых снайперским огнем были уничтожены артиллерийские позиции «противника».

Стрельба с дальних дистанций помогла избежать ответных ударов и затруднила «вражескую» разведку в определении координат огневых позиций. Для стрельбы применялись разные виды боеприпасов.

Всего было отработано около 20 огневых задач. Координаты целей были разведаны беспилотной авиацией, которая фиксировала точность уничтожения объектов.

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