Смертельный «Ураган»: артиллеристы в Приамурье уничтожили «врага» на максимальном удалении

На полигоне Трехречье в Амурской области состоялись стрельбы подразделений самоходных артиллерийских установок большой мощности «Малка» и реактивных систем залпового огня «Ураган». Особенностями стрельбы стало уничтожение условного неприятеля на максимально возможном расстоянии. Мероприятия проходят в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

Артиллерийские расчеты отработали уничтожение целей на различных дистанциях, превышающих дальность в 30 километров. Огнем установок были поражены места скопления техники, командные пункты. Также состоялись контрбатарейные стрельбы, в ходе которых снайперским огнем были уничтожены артиллерийские позиции «противника».

Стрельба с дальних дистанций помогла избежать ответных ударов и затруднила «вражескую» разведку в определении координат огневых позиций. Для стрельбы применялись разные виды боеприпасов.

Всего было отработано около 20 огневых задач. Координаты целей были разведаны беспилотной авиацией, которая фиксировала точность уничтожения объектов.