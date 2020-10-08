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Пожарные танки и бронетехника: МО РФ проведет рекогносцировку эпицентра пожара под Рязанью

Ян Брацкий
07:00 08.10.2020
В ведомстве рассчитывают оценить обстановку для принятия дальнейших решений по тушению и разминированию местности.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Минобороны России с использованием пожарных танков и другой бронированной техники проведет рекогносцировку эпицентра пожара на территории склада боеприпасов Западном военном округе (ЗВО) в Рязанской области. К работам планируют приступить с наступлением рассвета.

Целью рекогносцировки является оценка ситуации в эпицентре пожара, определение мест оставшихся очагов возгорания и зон риска для дальнейшего принятия решений по тушению и разминированию.

Ранее сообщалось, что седьмого октября по прибытию на место ЧС  рекогносцировку горящего склада боеприпасов провел лично заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков, который обследовав его территорию находясь внутри пожарного танка.

К ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области привлечены свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов инженерных подразделений ЗВО и 32 единиц военной и специальной техники, в том числе пять единиц многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14», для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

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