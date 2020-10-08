Огневые удары: российские артиллеристы уничтожили условных террористов в Таджикистане

Российские артиллеристы уничтожили условных террористов в предгорье Таджикистана. Военнослужащие минометных подразделений 201-й военной базы РФ уничтожили незаконное вооруженное формирование, накрыв его огнем из минометных комплексов «Сани».

Уточняется, что практические действия проходили на горном полигоне Ляур, где военнослужащие отработали вопросы по поражению огневых средств «противника», расположенных в укрытиях и на открытой местности, а также огневые налеты по скоплениям живой силы и небронированным автомобилям условного противника.

Для корректирования огня и фиксации поражений целей применялись беспилотные комплексы «Орлан-10». Они позволяли в режиме реального времени передавать данные на командный пункт. Благодаря своевременно полученной информации, командиры минометных подразделений оперативно управляли действиями расчетов и своевременно корректировали огневые удары.