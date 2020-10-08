Тысячи военных и сотни единиц техники: под Новосибирском проходят учения РВСН

Более четырех тысяч военнослужащих РВСН и около 400 единиц техники задействованы в командно-штабных учениях с Новосибирским ракетным соединением.

Маневры проходят под руководством командующего Омским ракетным объединением, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«Планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсионных формирований в районах дислокации войск», - говорится в сообщении.

Задействованы более десяти образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты.

Применяется такая техника, как боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», машина дистанционного разминирования «Листва» и машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также универсальная тепловая машина УТМ-80М.

На вооружении Новосибирского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Боевая противодиверсионная машина БПДМ «Тайфун-М» (индекс 15Ц56М) создана на базе БТР-82 и предназначена для защиты подвижных ракетных комплексов и подразделений РВСН.

Оснащена системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, тепловизором для ночной разведки, эхолокационной системой и беспилотным летательным аппаратом для разведки с воздуха. «Тайфун-М» способен обнаруживать вражескую технику днем и ночью на расстоянии до 6 км, а пешего диверсанта - с трех. Она способна вести огонь по воздушным целям во время движения и может разгоняться до 100 км/ч.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.