МО РФ: число пожарных поездов РЖД на месте ЧС под Рязанью увеличилось до трех

Количество пожарных поездов РЖД, привлеченных к тушению пожара на складе хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, увеличилось до трех. Об этом сообщили в Минобороны России.

На территории арсенала специалисты пожарных железнодорожных подвижных составов совместно с военнослужащими сводного отряда, экипажами специальной военной техники Минобороны России и пожарными расчетами МЧС принимают участие в ликвидации пожара.

«Группировка Минобороны России, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов, насчитывает 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5», - говорится в сообщении.

В ликвидации чрезвычайной ситуации принимают участие робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», БЛА «Орлан-10», инженерные машины разграждения ИМР-2, пожарные танки, специальные бронированные пожарные автомобили и другая специальная техника.

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков лично провел рекогносцировку обстановки в эпицентре пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области. Он провел визуальный осмотр складской территории арсенала и оценил сложившуюся обстановку непосредственно в эпицентре ЧС.