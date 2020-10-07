МО РФ: интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада боеприпасов под Рязанью снижается

По докладу с места интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области снижается.

В настоящее время разрывы отдельных боеприпасов на территории склада происходят с временным промежутком около десяти минут, что говорит о возможном количественном уменьшении в результате пожара находящихся в его эпицентре складских групп.

Подразделения Минобороны России продолжают работу по локализации и тушению пожара на территории склада боеприпасов в Рязанской области с применением всех имеющихся в распоряжении сил и средств.

Группировка Минобороны России, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, включает в себя 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

Также в составе подразделений, принимающих участие в ликвидации чрезвычайной ситуации, - робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», инженерные машины разграждения ИМР-2, пожарные танки, специальные бронированные пожарные автомобили и другая специальная техника.