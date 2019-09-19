Летчики на Су-27 отрабатывают маневрирование в Большом каньоне в Крыму

В Сети появилось видео пролета самолета Су-27 в районе Большого каньона в Крыму, на котором пилот маневрировал в горах и стремительно набрал высоту.

«Первый раз вижу, чтобы так сушка маневрировала в горах», - написал автор видео.

Как пояснил руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев, военные пилоты отрабатывают полеты с элементами простого пилотажа в условиях горной местности, пишет Крыминформ. По его словам, плановые учения будут продолжаться месяц.

«В соответствии с курсом подготовки летчиков и планом подготовки на 2019 учебный год пилоты отрабатывают полеты с элементами простого пилотажа в условиях горной местности», - подчеркнул он.

В Севастополе базируется 38-й истребительный авиаполк ВВС России, в арсенале которого 27 истребителей семейства Су-27, в том числе модернизированные и учебно-боевые, а также пять Су-30М2.