Шойгу гарантировал материальное обеспечение семей погибших подводников с несовершеннолетними детьми

Семьи погибших подводников с несовершеннолетними детьми будут обеспечены денежным довольствием, которое получали их мужья. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены денежным довольствием в том объеме, в котором его получали их мужья при жизни до совершеннолетия», - сказал глава российского военного ведомства.

В ходе встречи с президентом глава военного ведомства также назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате - пожар в аккумуляторном отсеке. По словам Шойгу, ядерная установка аппарата полностью изолирована и безлюдна и находится в работоспособном состоянии. Сейчас специалисты оценивают сроки, которые потребуются для ремонта.

Трагедия произошла 1 июля на борту научно-исследовательского аппарата ВМФ РФ. Четырнадцать моряков погибли при возгорании во время проведения батиметрических измерений. Среди них были семь капитанов первого ранга и два героя России.