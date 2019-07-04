«Военно-морские династии ученых»: эксперт объяснил, чем занимались погибшие герои-подводники

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о том, что на сегодняшний день известно о трагедии, произошедшей на глубине в Баренцевом море.

«Данное научно-исследовательское судно "нашпиговано" сложнейшей электронной и прочей аппаратурой. Такое большое количество капитанов 1 ранга на борту объясняется тем, что все члены экипажа глубоководного аппарата - это фактически военные ученые. Это люди, которые посвятили подводным исследованиям многие десятки лет, и которые, судя по Звездам Героев России, совершали неоднократные подвиги. Более того, сегодня в Военно-морском флоте России больше нет корабля или судна, где была бы столь же высокая концентрация Героев РФ...

...Когда на лодке или на корабле начинается пожар, то подводники для спасения корабля закрываются в том или ином отсеке, и, рискуя своими жизнями, спасают корабль. Так произошло в данном случае: люди ради спасения корабля закрывали люк и переборки и действовать строго согласно тем постановлениям, законам, директивам, которые существуют специально для таких операций. Я вам скажу, многие моряки получили серьезные ожоги (некоторые - до тридцати процентов тела), и несмотря на то, что они сами горели, они там из последних сил спасали своих сослуживцев. Их имена мы скоро узнаем...

...Аппарат находился в Баренцевом море, где проводил научные работы, которые были связаны, прежде всего, с изучением рельефа дна. Делается это ради безопасности навигации наших же кораблей. Морское дно постоянно меняется и все эти изменения нужно нанести на карту. В Баренцевом море наши подводные лодки плавают как раз по этим новым картам и благодаря морякам глубоководного аппарата экипажи наших атомных и не атомных подводных лодок получают маршрутную карту, которая указывает, какие опасности предстоят на их пути. Они изучали рельеф дна в определенном районе и наносили эти данные на карту, которая потом передавалась штаб Северного флота. Кстати говоря, комиссию удивило и что восхитило вот что: на борту этого подводного глубоководного аппарата оказались представители многих военно-морских династий: один из моряков оказался сыном человека, который занимался таким же глубоководными исследователями. Среди погибших Героев Российской Федерации оказался сын Героя Российской Федерации...

...Уже принято решение на высшем военном уровне: все члены экипажа будут награждены орденами Мужества, а один из членов экипажа будет награжден Золотой Звездой Героя Российской Федерации. Выжившие сейчас находятся в медучреждениях, у них есть разная степень травм, отравлений, ожогов. Часть из них, кто способен давать показания уже дают их следователям, а тех, кто находится в непростом тяжелом положении, тех не тревожат и ждут, когда люди придут нормальное состояние...

...Что же касается спекуляций на тему трагедии. отметим, что Минобороны РФ почти сразу же опровергло эту вбросы, якобы поступившей от норвежской стороны. Налицо - очередная попытка использовать нашу трагедию в информационной войне против России. Клише понятное: раздался взрыв - это взорвался ядерный реактор, взорвался реактор - заразится Баренцево море и экологии региона нанесен катастрофический ущерб. Эту грязную утку быстро подстрелило Министерство обороны России», - сказал военный эксперт.