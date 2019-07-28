Путин назвал долю современных вооружений в ВМФ

Доля современных вооружений ВМФ РФ составляет более 62%. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на торжественном приеме, приуроченном ко Дню Военно-морского флота.

«Наш долг - преумножить могущество Военно-морского флота России - надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты», - отметил российский лидер.

По его словам, развитие флота прямо пропорционально повышению уровня безопасности россиян.

«Надо двигаться дальше, работать без перебоев, в полной мере использовать передовые наработки наших ученых, инженеров, конструкторов», - добавил президент.

Он поблагодарил всех, кто работает на развитие флота, и отметил отличную службу моряков на благо России.

Сегодня Владимир Путин посетил Главный военно-морской парад, прошедший в Петербурге. Верховный главнокомандующий ВС России поздравил моряков и рядовых граждан с праздником и понаблюдал за ходом праздничного строя.