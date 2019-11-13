Формула защиты: Минобороны показало яркие кадры учений ко Дню войск РХБЗ

В России сегодня, 13 ноября, отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты. Им сегодня исполняется 101 год. Министерство обороны России опубликовало поздравительное видео с яркими кадрами работы войск РХБЗ.

История сегодняшних войск РХБ защиты началась 13 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики №220 была создана химическая служба Красной армии.

Сегодня войска РХБ защиты включают в себя боеспособные соединения, воинские части и подразделения, входящие в состав военных округов, объединений, соединений видов и родов войск ВС, воинские части и организации непосредственного подчинения.

Ранее с праздником ветеранов и военнослужащих поздравил начальник войск РХБ защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он подчеркнул, что за все годы существования войска прошли «длинный исторический путь, который неразрывно связан со славной историей наших Вооруженных сил».