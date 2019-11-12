Огнемет «Шмель» «жалит» броню: кадры эффектных учений под Волгоградом

Специалисты полка радиационной, химической и биологической защиты провели специальные учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Маневры прошли в преддверии профессионального праздника военных химиков - День войск РХБЗ отмечается 13 ноября. Видео тренировки публикует «Звезда».

Особо впечатляющими стали кадры с участием огнеметчиков химзащиты Южного округа, которые передвигались на боевой машине БМО-Т, созданной на базе танка Т-72. Бойцы выполнили пуски из огнеметов РПО-А «Шмель» и огнеметов повышенной дальности РПО-ПДМ, в результате условный враг и его техника были уничтожены.

Военнослужащие создали дымовую завесу на новейших машинах ТДА-2К и ТДА-3, чтобы противник не видел расположения войск и действий спецгруппы. Военнослужащие скрытно переместили технику, маскируя ее дымом и аэрозолями.

Одна из задач военных химиков на учениях - продезинфицировать технику, обработать ее спецрастворами. На учебно-боевых мероприятиях военнослужащие надевают защитный костюм, который спасает и от отравляющих химических веществ, и от радиации. Определить степень заражения и узнать количество вредных примесей можно с помощью специального прибора химразведки. Для этого военнослужащие отбирают пробу воздуха через специальный насос.

В специальных учениях участвовали более ста военнослужащих, задействовано свыше 30 единиц специальной техники.