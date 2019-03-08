20 вагонов, 50 экспонатов: выставка «Сирийский перелом» прибыла в Саратов

В Саратове встретили патриотический эшелон «Сирийский перелом» - поезд продолжает свой путь на восток. Взглянуть на захваченные у бандитов трофеи пришли военнослужащие, юнармейцы и тысячи простых горожан.

Посмотреть есть на что - экспозиция масштабная. На 20-ти вагонах и платформах разместили более 500 экспонатов - от образцов вооружений и техники, отбитых у террористов в Сирии. Среди них бронированные Hammer и даже танк Т-55.

В составе поезда также следует специальный вагон «Армия России». Все желающие могут поближе познакомиться с Вооруженными Силами и приобрести уникальные сувениры с армейской символикой. Уже скоро патриотический эшелон тронется дальше, конечный пункт маршрута - Владивосток.